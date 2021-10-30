الداخلية تضبط 46 ديلر مخدرات بمحيط المدارس والجامعات

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 41 قضية متنوعة، بلغ عدد المتهمين فيها 46 متهماً، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (12,770 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين، وزنت ( 2,590 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو، وزنت 2,80 كيلو جرام وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (900 جرام) وكمية من مخدر آيس "الشابو" وزنت 503 جرام وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (250 جراما) و(799) قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية.

كما تم ضبط (مبالغ مالية – سلاح نارى – عدد من الطلقات النارية – 49 هاتف محمول – 8 سيارات – 3 دراجات نارية – 13 قطعة سلاح أبيض – 3 ميزان)، بحوزة المتهمين المضبوطين وتنفيذ 22 حكم قضائى متنوع، ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان، وجارى استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.