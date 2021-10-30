الأمم المتحدة: 70 مسئولا دوليا يشاركون فى احتفالية يوم المدن العالمى بالأقصر

كتب : هند المغربي - على عبد الرحمن تصوير حسن محمد

كشفت الدكتورة رانيا هدية، مدير البرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات "الهابيتات" فى مصر، عن مشاركة نحو 70 مسئول دولي بينهم وزراء من دول إفريقية و500 مسئول عبر فيديو كونفرانس، فى احتفالية يوم المدن العالمى المقامة فى محافظة الأقصر.

وأضافت الدكتورة رانيا هدية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش احتفالية يوم المدن العالمى، أن الاحتفال الذى ينظمه البرنامج تحت رعاية رئيس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي، تحت بعنوان " تكيف المدن من أجل المرونة المناخية"، حيث تعاني المدن في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد من آثار التحديات والمخاطر المرتبطة بالمناخ.

الدكتور رانيا هدية تحدثت عن مشروع ترشيح المياه بالأقصر، وقالت إنه بالتنسيق مع الحكومة المصرية بدأنا خلال الفترة الماضية فى التركيز على تحديات المياه ضمن خطط التطوير فى رؤية مصر 2030، لافته إلى أن مصر وثيقة مهمة جدا وهى المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية الحضرية 2052، الذى وضعته هيئة التخطيط العمرانى والذى يؤكد على خلق مجتمع عمرانى متوازن.

ولفتت رانيا هدية إلى أن تحديات قطاعى الصرف الصحى والمياه، كبيرة على المستوى القومى وخاصة بالمناطق الريفية المنعزلة، ونجح البرنامج فى تطبيق طرق غير تقليدية ومتطورة لتمكين الدولة من توفير حق المياه النظيفة والصرف الصحى بأقل تكلفة وأفضل جودة، وتم إطلاق تكنولوجيا الترشيح الطبيعى لضفاف الأنهار «River firtlation units» فى 2017 بمحافظة المنيا، وتم تنفيذ عدد من وحدات RBF وفرت مياها نظيفة ومستدامة لألاف الأشخاص بتكلفة تصل إلى 5 % فقط عن الطرق التقليدية وصديقة للبيئة، لتصبح تجارب قابلة للتكرار وساهمت التكنولوجيا الجديدة التى تم إدخالها فى قطاع المياه فى حل أزمات السدة الشتوية، وتم تطبيق هذه التكنولوجيا من خلال 10 وحدات جديدة فى محافظات الصعيد «أسيوط والأقصر وسوهاج»، مع توفير الدراسة كاملة لكل المحافظات لاستكمال الفكرة مع المتابعة الدورية لاستمرار جودة المياه المقدمة.

جاء ذلك على هامش الاحتفالية التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " بحضور دكتورة ميمونة محمد الشريف المدير التنفيذي للمنظمة ود.عرفان علي المدير الإقليمي، ود.رانيا هدية مدير مكتب مصر، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين.

يجمع الاحتفال العالمي الذي يُعقد في شكل مختلط ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات الوطنية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الأفكار المبتكرة وأفضل الممارسات والحلول لبناء مناخ حضري ومرن يأتي ذلك بحضور د.ميمونه محمد الشريف المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات ود.عرفان علي المدير الإقليمي للبرنامج ود. رانيا هدية مدير مكتب مصر

وانتهت وزارة التنمية المحلية، على مدار الأسابيع الماضية من الترتيب والاستعداد للمؤتمر حتى يخرج بالصورة التي تليق باسم مصر، وذلك بالتنسيق بين الوزارة ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية ومحافظة الأقصر وبعض المنظمات الدولية العاملة فى مصر.

ومن المقرر أن يتم اليوم السبت، عقد 3 جلسات لاستعراض بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" والذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة حوالى 58 مليون مواطن بقرى الريف المصري حيث سيشارك في الجلسة عدد من الوزراء بالحكومة وممثلى المنظمات الأممية في القاهرة ، بالإضافة إلى جلسة أخرى لعرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى تنفذه الحكومة المصرية بمحافظتى قنا وسوهاج بحضور عدد من ممثلي البنك الدولى ومحافظى سوهاج وقنا وأعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج بوزارة التنمية المحلية ، كما سيتم عقد جلسة ختامية حول الشباب والتغيرات المناخية تتم بمشاركة من خمس منظمات دولية تابعة للامم المتحدة بحضور عدد من المحافظين ونوابهم والشخصيات الدولية المدعوة واكاديميين دوليين .