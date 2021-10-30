احذر هذه الأطعمة إذا شعرت بالإجهاد والتوتر.. أهمها الأيس كريم

ندى سليم

الأطعمة التي تتناولها تؤثر على صحتك الجسدية والنفسية، حيث يتحول الطعام الذي نتناوله إلى وحدات تؤثر على الخلايا العصبية والناقلات العصبية، مما يؤكد على مدى تأثير أنماطنا الغذائية على وظيفة دماغنا وجسمنا، حيث تدعم الكثير من الأبحاث العلمية العلاقة بين الطعام والمزاج، لذا حذر تقرير نشر في موقع "اكسبريس"، من تناول بعض الأطعمة التي تلحق الضرر بك إذا كنت تعانى من الإجهاد وتزيد المضاعفات الناتجة عنه.





وسلط التقرير الضوء على أسوأ أربعة أطعمة ومشروبات يجب تناولها أو شربها عندما تكون متوترًا، ومنها:



1. الأطعمة فائقة المعالجة



هي أطعمة معبأة تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون المهدرجة والصوديوم والأصباغ أو النكهات الصناعية والمواد الحافظة، والتي تشمل البيتزا المجمدة وألواح الحلوى والصودا ورقائق البطاطس و الوجبات الخفيفة والحلويات، وبرغم مذاقها الذيذ، لكن الأبحاث تشير إلى وجود صلة بينها وبين الصحة العقلية السيئة، حيث تبين أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كميات من الأطعمة فائقة المعالجة والمضادة للالتهابات لديهم خطر أكبر بنسبة 23٪ للإصابة بالاكتئاب مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل كميات من الأطعمة المضادة للالتهابات.

2. الكحول



يعمل الكحول كمثبط للجهاز العصبي المركزي، وفقًا للمكتبة الوطنية للطب، مما يسهم في إبطاء نشاط الدماغ، لذا يؤدى الى تفاقم شعورك بالإجهاد والقلق، والكحول مادة سامة في الجسم ، لذلك عندما يتم استهلاكه، يتوقف الجسم هضم المواد الأخرى مما يؤثر على صحة الأمعاء والكبد أيضا.

3. الآيس كريم



عندما يشعر البعض بالتوتر قد يلجأ إلى تناوله من أجل مذاقه المميز الذى ينعكس على حالتك المزاجية، لكنه قد يؤدى الى مشاكل معوية والتي تؤثر على كفاءة الناقل العصبي السيروتونين المسئول عن الشعور بالسعادة والصبر، لذا تجنبه عند شعورك بالتوتر.

4. الكافيين



فعندما نشرب الكافيين، فإنه يرتبط بمستقبلات الأدينوزين في دماغنا ويمنع تأثيره، مما يزيد شعورك باليقظة والتوتر أيضا نظرا لآثاره الكبيرة على هرمون الدوبامين .