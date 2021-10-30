أمن القاهرة يساعد مريضة وينقلها إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية

كتب عبد الرحمن سيد

قامت الأجهزة الأمنية في القاهرة بمساعدة إحدى المواطنات، ونقلها إلى أحد المستشفيات لتوفير الرعاية الصحية لها.

وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، طلب مساعدة من إحدى المواطنات لتوفير الرعاية الصحية لوالدتها "مسنه" لكونها مريضة.

وعلى الفور تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم استقبالها بإحدى المستشفيات وتقديم الرعاية الصحية لها، وقد لاقى ذلك استحسان المواطنة ووالدتها ، وتوجها بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.