اليوم السابع
Ads
السبت، 30 أكتوبر 2021 02:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

أمن القاهرة يساعد مريضة وينقلها إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية

السبت، 30 أكتوبر 2021 12:41 م
أمن القاهرة يساعد مريضة وينقلها إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية قوات الأمن - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت الأجهزة الأمنية في القاهرة بمساعدة إحدى المواطنات، ونقلها إلى أحد المستشفيات لتوفير الرعاية الصحية لها.

 

وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، طلب مساعدة من إحدى المواطنات لتوفير الرعاية الصحية لوالدتها "مسنه" لكونها مريضة.

 

وعلى الفور تم التنسيق مع الجهات المعنية وتم استقبالها بإحدى المستشفيات وتقديم الرعاية الصحية لها، وقد لاقى ذلك استحسان المواطنة ووالدتها ، وتوجها بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

 

 

 


امن القاهرة

نقل مريضة للمستشفى

القطاعات الامنية

اخبار عاجلة

وزارة الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة