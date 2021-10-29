4 نصائح تحميك من الاكتئاب أبرزها علاج مشاكل المعدة

فاطمة ياسر

هناك علاقة قوية ومؤثرة بين النظام الغذائي المتبع والتعرض للإصابة بالأمراض العقلية المختلفة كالاكتئاب، وأكد التقرير المنشور خلال موقع "facty" أن هناك مجموعة من الخيارات الغذائية التي تحسن أعراض وسلوكيات الإصابة بالاكتئاب والأمراض العقلية المختلفة، وثبت أن تناول نظام غذائي صحي يقلل هذا الأمر.