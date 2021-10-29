مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حوادث متفرقة بمدينة إسنا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، على مدارالأيام الماضية عدد من الحوادث أسفرت عن مصرع 3 وإصابة 2 آخرين فى انهيار منزل وحوادث مرورية بالقرى المختلفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت أولى تلك الحوادث وقوع إنهيار مفاجئ لمنزل عبارة عن طابق أرضي مباني قديمة من الطوب اللبن وخالي من السكان، ملك ورثة "محمود.ح.ح" 60 سنة، والمنزل الثاني جاره ورثه "عبد المنعم.ع.ح" حيث إنهار الجدار الغربي الملاصق لللمنزل المنهار، عبارة عن شرخ بجدار الواجهة الأمامية، مما أسفر عن إصابة المواطن "أيمن.ع.ف" 35 سنة مقيم بقرية المعلات بالقرايا، وتم نقله المستشفي كدمات وسوحجات وجروح واشتباه أرتجاج ونزيف في المخ.

وعلي الفور انتقل عبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، والمهندس محمد أبو الفضل مدير التنظيم، ومأمور ورجال المباحث بالمركز، وسيارتى إطفاء وسيارة مطافى وسلم كهربائي وشبكة مياه، وتم عمل كردون من صدادات المرور للمنزلين لمنع الأهالي من المرور العنوان شارع احمد عرابي امام مندره الخطيب.

وفى نفس السياق شهدت المدينة الأسبوع الماضية حادث غرق للطفل "طه.ج.ع" 12 سنة مقيم بقرية الدير، حيث عثر الأهالى على جثمانه طافية على مياه ترعة الدير، وتم وضعه فى مشرحة إسنا والتصريح بالدفن من قبل النيابة العامة، كما وقع حادث سقوط سيارة ملاكي فى ترعة الرمادي مما أسفر عن إصابة مواطن "ع.م" بكدمات وسحجات وجروح واستباه كسور وارتجاج ونزيف في المخ وتم نقله المستشفي، كما وقع حادث سير لدراجة بخارية نتيجة السرعة الزائدة بين كوبري قرية الحلة وكوبري قرية الكلابية، مما أسفر عن مصرع كل من "م.ع" 16 سنة، و"م.ع" 17 سنة، مقيمان بنجع الشيخ فضيل بإسنا.