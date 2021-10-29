اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أكتوبر 2021 04:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حوادث متفرقة بمدينة إسنا بالأقصر

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 04:17 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حوادث متفرقة بمدينة إسنا بالأقصر حادث - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، على مدارالأيام الماضية عدد من الحوادث أسفرت عن مصرع 3 وإصابة 2 آخرين فى انهيار منزل وحوادث مرورية بالقرى المختلفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت أولى تلك الحوادث وقوع إنهيار مفاجئ لمنزل عبارة عن طابق أرضي مباني قديمة من الطوب اللبن وخالي من السكان، ملك ورثة "محمود.ح.ح" 60 سنة، والمنزل الثاني جاره ورثه "عبد المنعم.ع.ح" حيث إنهار الجدار الغربي الملاصق لللمنزل المنهار، عبارة عن شرخ بجدار الواجهة الأمامية، مما أسفر عن إصابة المواطن "أيمن.ع.ف" 35 سنة مقيم بقرية المعلات بالقرايا، وتم نقله المستشفي كدمات وسوحجات وجروح واشتباه أرتجاج ونزيف في المخ.

وعلي الفور انتقل عبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، والمهندس محمد أبو الفضل مدير التنظيم، ومأمور ورجال المباحث بالمركز، وسيارتى إطفاء وسيارة مطافى وسلم كهربائي وشبكة مياه، وتم عمل كردون من صدادات المرور للمنزلين لمنع الأهالي من المرور العنوان شارع احمد عرابي امام مندره الخطيب.

وفى نفس السياق شهدت المدينة الأسبوع الماضية حادث غرق للطفل "طه.ج.ع" 12 سنة مقيم بقرية الدير، حيث عثر الأهالى على جثمانه طافية على مياه ترعة الدير، وتم وضعه فى مشرحة إسنا والتصريح بالدفن من قبل النيابة العامة، كما وقع حادث سقوط سيارة ملاكي فى ترعة الرمادي مما أسفر عن إصابة مواطن "ع.م" بكدمات وسحجات وجروح واستباه كسور وارتجاج ونزيف في المخ وتم نقله المستشفي، كما وقع حادث سير لدراجة بخارية نتيجة السرعة الزائدة بين كوبري قرية الحلة وكوبري قرية الكلابية، مما أسفر عن مصرع كل من "م.ع" 16 سنة، و"م.ع" 17 سنة، مقيمان بنجع الشيخ فضيل بإسنا.


الاقصر

حوادث مرورية بالاقصر

اخبار اليوم

مدينة اسنا

غرق طفل باسنا

اخبار المحافظات

انهيار منزل باسنا

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات الندوة التثقيفية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 02:20 م

الأقصر تشن حملات لرفع الإشغالات بالشوارع لتجميلها قبل موسم السياحة الشتوى.. صور

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 11:33 ص

50 شابا ألمانيا يزورون مستشفى علاج سرطان الأطفال بالأقصر

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 12:42 م

الأقصر للسينما الأفريقية يكرم عمرو سعد وأبولين تراورى فى دورته الـ11

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 12:30 م

التنمية المحلية تعلن انتهاء الاستعدادات الخاصة باستضافة الأقصر "يوم المدن العالمى"

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 11:43 ص

رئيس جامعة الأقصر يشهد نهائى الدورى الأول للطلاب فى كرة القدم الخماسية.. صور

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 01:45 م

مصرع طفلة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى إسنا بالأقصر

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 03:36 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة