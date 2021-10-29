اليوم السابع
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الجمعة، 29 أكتوبر 2021 06:20 م
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ماس كهربائى بسبب زيادة الأحمال وراء حريق شقة بمصر القديمة

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 05:00 م
ماس كهربائى بسبب زيادة الأحمال وراء حريق شقة بمصر القديمة حريق_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشف تقرير المعمل الجنائى المبدئى حول واقعة نشوب حريق فى شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، أن سبب الحريق هو ماس كهربائى نتيجة زيادة الأحمال، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

 

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة مصر القديمة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.


المعمل الجنائى

نشوب حريق

زيادة الاحمال

ماس كهربائى

مصر القديمة

أخبار الحوادث

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