لمرضى الكلى.. 3 نصائح هتحميك وتقلل الشعور بالألم

فاطمة ياسر

الكلى هي الجزء المهم في الجسم الذي يساعده في التخلص من السموم المتراكمة داخله عن طريق عملية التبول، وعند تعرض هذا العضو لأي مشكلة تزداد فرص إصابة الجسم بالأمراض، ولذا إذا كنت مريض كلى، عليك قراءة الأسطر القادمة للتعرف على أفضل الحيل التي تقلل الشعور والإصابة بالمرض، وفقا لموقع "webmed"، ومنها:

- النظام الغذائي الصحي:



الاهتمام بنوعية الطعام الصحي المتناول يوميا يعد من أفضل وأهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في تقليل حدوث أي مضاعفات صحية لمرضى الكلى، ولذا عليهم الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالألياف، مع ضرورة الإكثار من تناول الماء، وتناول الحليب قليل الدسم، وأيضا الأسماك والمكسرات، مع ضرورة تقليل تناول الملح، والبوتاسيوم والكربوهيدرات.

- ممارسة الرياضة:



الرياضة من أهم النصائح التي يجب على الشخص العادي القيام بها، ومريض الكلى بشكل خاص، لأنها تساعد علي تنظيم نسبة ضغط الدم وتحد من ارتفاعه الذي يعرض الكلى للعديد من المشاكل الصحية، وأيضا تعمل على تنظيم نسبة السكر، ولذا ينصح بالقيام بالمشي أو ممارسة التمارين الرياضية يوميا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

- الحفاظ على صحتك النفسية والحد من الاكتئاب:



هل تعلم أن التعرض لضغط نفسي، والشعور بمشاعر سلبية يؤثر بشكل ملحوظ على صحة الكلى؟..نعم هذا ما يحدث لأي عضو في الجسم بشكل عام، والكلى بشكل خاص، ولذا عليك التخلص من الشعور بالإجهاد والاكتئاب، لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكر الذي يعرض الكلى للخطر.