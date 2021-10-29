فاكهة مفيدة لجمال بشرتك وشعرك وتحميكِ من قشرة الرأس

ندى سليم

المانجو من الفاكهة الصيفية التى لها عشاق كثر، ولم يقتصر الأمر فقط على مذاقها المميز اللذيذ، بل إنها غنية أيضا بالفوائد الصحية، فهى مصدر جيد لفيتامين أ وفيتامين E، كما أنها غنية أيضا بمعادن البيتا كاروتين، وجميع تلك العناصر المهمة تسهم فى تعزيز صحة شعرك وصحة الجلد والبشرة أيضا، فلم يتقصر أمرها على كونها فاكهة لذيذة، بل إنها تسهم في العناية بجمالك والاعتناء به.

وطبقا لتقرير نشر فى موقع إكسبريس، فهناك فوائد للمانجو على صحة الشعر والبشرة مثل:

1.بلسم طبيعي

قناع المانجو المهروسة المضاف إليها قدر قليل من اللبن، الذى يمكنك تركه لمدة 45 دقيقة يسهم فى تعزيز صحة الشعر ولمعانه وقوته.

2.الحصول على بشرة مشرقة

المانجو مصدر جيد لمعادن بيتا كاروتين وفيتامين أ، وكل منهما يسهم فى الحصول على بشرة متألقة، وإنعاش البشرة الباهتة، حيث يمكنك وضع المانجو المهروس على بشرتك واتركيه لمدة 30 دقيقة، لتحصلى على نتائج جيدة.

3.علاج قشرة الرأس

قد تلعب المانجور دورا فى علاج قشرة الرأس، حيث تحتوى على فيتامين أ الذى يفيد فى التخلص من المزعج ويجفف قشرة فروة الرأس، بالإضافة إلى أنها تحتوى على فيتامين E الذى يساعد على نمو الشعر ويطور الدورة الدموية فى فروة الرأس، ومن ثم تسهم فى تحسين شعرك.

4. مقشر طبيعى للبشرة

نظرا لخصائصها المميزة فى تنظيف بشرتك بعمق لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة، يمكن استخدامها كمقشر للبشرة من خلال صنع مزيج من مهروس المانجو وملعقة صغيرة من الشوفان المهروس، واتركيها لمدة 15 دقيقة وفركها برفق، ثم نظفيها بالماء الفاتر.

5. محاربة حب الشباب

يساعد البيتا كاروتين الموجود فى المانجو على محاربة التهاب الجلد، لذلك فإن وضع كمية صغيرة من هريس المانجو فى المساء لمدة 60 دقيقة، يعالج حب الشباب وآثاره.