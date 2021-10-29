ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص بحوزته 4 أطنان خل طعام مجهول المصدر فى حلوان

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

نجحت مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، فى ضبط 4 أطنان خل طعام مجهول المصدر وغير مدون عليه بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية داخل مصنع لتعبئة خل الطعام بدون ترخيص فى مدينة حلوان.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة التموين بالقاهرة، يفيد بضبط صاحب مصنع لتعبئة خل الطعام بدائرة قسم شرطة حلوان فى القاهرة، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله فى تعبئة كميات من "خل الطعام" مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المصنع على (3٫840 طن خل طعام – 300 كيلو جرام خل تفاح "مركز" – 100 لتر خل تفاح – 40 كيلو جرام عسل أسود "جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها" – 10500 زجاجة فارغة).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.