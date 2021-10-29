سقوط "مستريحة" الأدوات المنزلية بالغربية.. جمعت من الضحايا 10 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات بالغربية، لاتهامها بالاستيلاء على قرابة 10 مليون جنيه من عدد من المواطنين بدعوى توظيفها.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين بمحافظة الغربية) بقيام (صاحبة محل لتجارة الأدوات المنزلية - مقيمة بدائرة مركز شرطة مركز شرطة سمنود بالغربية) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها بممارسة نشاط إحتيالى من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة الأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية متفق عليها من قيمة رأس المال، مما مكنها من الإستيلاء على مبلغ (9,920,000) جنيه مصرى من الشاكين وتوقفت عن رد أصول المبالغ المالية أو سداد الأرباح المتفق عليها، وقيامها بالإستيلاء على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف المتهمة المذكورة وضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.

وعلى جانب آخر، نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالتعامل غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل بمحل بقالة - مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية)، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من المحل المشار إليه مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه حال تعامله فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق من إحدى السيدات "تم ضبطها"، وبحوزته (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتفى محمول).