اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أكتوبر 2021 11:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

دراسة أمريكية: لقاح Moderna يوفر حماية قوية ضد متغير دلتا فى القرود

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 11:00 م
دراسة أمريكية: لقاح Moderna يوفر حماية قوية ضد متغير دلتا فى القرود لقاح موديرنا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى باحثون فى الولايات المتحدة دراسة تُظهر أن لقاح فيروس كورونا من شركة موديرنا يوفر حماية قوية ضد المتغير B.1.617.2 (دلتا) فى تجربة على قرود المكاك ريسوسى.

ويعد متغير دلتا، الذى تم اكتشافه فى الهند فى أكتوبر 2020، هو السلالة المهيمنة حاليًا على مستوى العالم، وقد ارتبط بزيادة قابلية الانتقال وزيادة حدة فيروس كورونا.

لقاح موديرنا
لقاح موديرنا

ووفقا للدراسة المنشورة على موقع news-medical أبلغ فريق - من المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في بيثيسدا، وكلية الطب بجامعة إيموري في أتلانتا، وشركة بيوكوال في روكفيل، وشركة موديرنا في كامبريدج - عن تحصين قرود المكاك الريسوسى بجرعتين من لقاح موديرنا ثم تعريضهم لمتغير دلتا بعد 48 أسبوعًا.

ولاحظ الفريق أن الأجسام المضادة المعادلة فى دم الحيوانات والممرات الهوائية السفلية انخفضت خلال فترة 48 أسبوعًا بعد التطعيم، وبعد 4 أيام من التعرض لمتغير دلتا، كانت الحماية بوساطة اللقاح فى الرئتين قوية، ومن المحتمل أن تعتمد على استجابات الجسم المضاد، كما يقول الفريق.

وتشير النتائج إلى أن الحماية السريعة والمستمرة ضد دلتا فى الشعب الهوائية العلوية والسفلية قد تتطلب فى النهاية لقاحًا معززًا، وقد ثبت أن اللقاحات التى طورتها شركةPfizer  وModerna تظهر حماية كبيرة ضد السلالة المبكرة المتطابقة مع اللقاح.


لقاح كورونا

لقاح موديرنا

الاجسام المضادة

متغير دلتا

السلالة المهيمنة من كورونا

لقاح Moderna

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دراسة: لقاح موديرنا حقق استجابة مناعية قوية للأطفال من عمر 6 وحتى 11 عامًا

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 05:00 م

CDC يوافق على جرعات معززة من لقاحى موديرنا وجونسون ويوصى بالخلط بين التطعيمات

السبت، 23 أكتوبر 2021 01:00 م

"الصحة" تستقبل 5 ملايين جرعة من لقاح موديرنا على دفعات خلال أيام.. خالد مجاهد: فاكسين موديرنا جرعتان بينهما 28 يوما.. وتوفيره فى 1100 مركز بالجمهورية وفاعليته 92%.. وقادر على الوقاية من السلالات الجديدة لكورونا

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 09:00 ص

موديرنا تعتزم بناء مصنع بإفريقيا لإنتاج لقاح كورونا

الخميس، 07 أكتوبر 2021 12:35 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة