حقوقيون يشيدون بتطبيق معايير حقوق الإنسان بمركز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

أشاد حقوقيون ومنظمات دولية بتطبيق مصر أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.

ونظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من الحقوقين والإعلاميين والدبلوماسين والهيئات القضائية الي مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون بمناسبة بدء التشغيل التجريبى للمركز الذي تم إنشائه وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقها السيد رئيس الجمهورية مؤخراً .. والذي يعد نقلة نوعية على طريق إصلاح وتأهيل النزلاء وفقاً لأحدث النظم العقابية التي تراعى حقوق النزلاء.

وقال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، إيماناً بأهمية رسالة الأمن، فى ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم "حياة كريمة" والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة تحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على إنتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمنى بما يكفل "المعاملة الكريمة" للمواطنين وذلك من خلال التوسع فى المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن، وإدراكاً للدور الجوهرى للعنصر البشرى فى تحقيق الأمن الشامل .. يجرى الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الإجتماعية ومبادىء حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة فى الإلتزام بثوابت الدولة المصرية والتى يأتى ضمن أولوياتها إحترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية في كلمة له بافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون: ترتكز الإستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التى تقوم على تحويل أماكن الإحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب إقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها مؤخرا.