اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 أكتوبر 2021 07:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حقوقيون يشيدون بتطبيق معايير حقوق الإنسان بمركز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 06:50 م
حقوقيون يشيدون بتطبيق معايير حقوق الإنسان بمركز الإصلاح والتأهيل.. فيديو عنبر السجناء
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد حقوقيون ومنظمات دولية بتطبيق مصر أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية في مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.
 
ونظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من الحقوقين والإعلاميين والدبلوماسين والهيئات القضائية الي مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون بمناسبة بدء التشغيل التجريبى للمركز الذي تم إنشائه وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتماشياً مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى أطلقها السيد رئيس الجمهورية مؤخراً .. والذي يعد نقلة نوعية على طريق إصلاح وتأهيل النزلاء وفقاً لأحدث النظم العقابية التي تراعى حقوق النزلاء.

وقال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للحماية المجتمعية، إيماناً بأهمية رسالة الأمن، فى ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم "حياة كريمة" والتى تعد إحدى الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة تحرص كافة أجهزة وزارة الداخلية على إنتهاج خطط تطوير شاملة للأداء الأمنى بما يكفل "المعاملة الكريمة" للمواطنين وذلك من خلال التوسع فى المشاركة بمختلف المبادرات المجتمعية وتقديم الخدمات الأمنية بأعلى معدلات للجودة والإتقان وبما يلبى طموحات وتطلعات المواطن، وإدراكاً للدور الجوهرى للعنصر البشرى فى تحقيق الأمن الشامل .. يجرى الاهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الإجتماعية ومبادىء حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة فى الإلتزام بثوابت الدولة المصرية والتى يأتى ضمن أولوياتها إحترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية في كلمة له بافتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون: ترتكز الإستراتيجية الأمنية فى إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية على محاور الفلسفة العقابية الحديثة التى تقوم على تحويل أماكن الإحتجاز التقليدية إلى أماكن نموذجية لإعادة تأهيل النزلاء من منطلق أحقية المحكوم عليهم بألا يعاقبوا عن جرمهم مرتين حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب إقترفوه بما يعد ترجمة واقعية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى تم إطلاقها مؤخرا.


حقوق الانسان

مركز الاصلاح والتاهيل

وادي النطرون

الداخلية

وزارة الداخلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أول صور لغرف تجديد الحبس الاحتياطى داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 04:04 م

منظمة حقوقية لـ(أ ش أ): مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون تطبيق واقعي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 01:06 م

شاهد قاعة طعام السجناء داخل مركز الإصلاح والتأهيل فى وادى النطرون

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 01:00 م

هنا يتعلم السجناء داخل فصول مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون.. صور

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 12:33 م

شاهد الصور المبهجة لمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون.."فيديو"

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 08:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة