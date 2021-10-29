حالات مرضية يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم.. منها الجفاف ومشاكل القلب

نهير عبد النبى

يمكن أن يسبب الانخفاض غير الطبيعي في ضغط الدم الدوخة والإغماء، وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يهدد انخفاض ضغط الدم الحياة، تعتبر قراءة ضغط الدم التي تقل عن 90 ملم زئبق للرقم العلوي (الانقباضي) أو 60 ملم زئبق للرقم السفلي (الانبساطي) انخفاضًا بصفة عامة في ضغط الدم.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يشير انخفاض ضغط الدم إلى وجود مشكلة أساسية، خاصةً عندما ينخفض فجأة أو يكون مصحوبًا بمؤشرات مرض وأعراض مثل" الدوخة أو الدوار، الإغماء، الرؤية الضبابية أو الباهتة، الغثيان، الإرهاق، قلة التركيز".

تشمل الحالات التي يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم:



-الحمل:



من الوارد أن ينخفض ضغط الدم في أثناء الحمل بسبب توسع الدورة الدموية بسرعة. وهذا أمر طبيعي، وعادة ما يعود ضغط الدم إلى مستواه قبل الحمل بعد الولادة.

-مشكلات القلب:



من أمراض القلب التي تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم البطء الشديد في ضربات القلب (بطء القلب) ومشكلات صمامات القلب والنوبة القلبية وفشل القلب.

-مشكلات الغدد الصماء:



يمكن أن يؤدي مرض الغدة المجاورة للدرقية، وقصور الغدة الكظرية (مرض أديسون)، وانخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم)، وداء السكري في بعض الحالات إلى انخفاض ضغط الدم.

-الجفاف:



عندما يفقد جسمك كمية من الماء أكبر من التي يستهلكها، فإن ذلك قد يسبب الضعف والدوخة والإرهاق، ويمكن أن تؤدي الحمى والقيء والإسهال الحاد والإفراط في استخدام مدرات البول والتمارين الشاقة أيضًا إلى الإصابة بالجفاف.

-نزف الدم:



يؤدي فقدان الكثير من الدم، مثل حالات النزيف الناتج عن إصابة كبيرة أو النزيف الداخلي إلى تقليص كمية الدم في جسمك، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض حاد في ضغط الدم.

-نقص العناصر المغذية في نظامك الغذائي، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B-12 وحمض الفوليك والحديد إلى منع جسمك من إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، ما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.