تفاصيل مشاجرة بين عائلتين وحريق منزل بقنا بسبب "جوازة"

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من كشف تفاصيل أسباب مشاجرة بين عائلتين وحريق منزل بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم فى الواقعة هو زوج سيدة أنجب منها طفلة، ثم رفعت عليه قضية خلع، وبعد محاولات لإعادتها لم يستطع ذلك، حتى قرر والدها أن يزوجها من آخر، وعقد قرانها، وبعد علم الزوج السابق، نشبت مشادات وذهب هو وأخرين لمنزل زوجها الجديد وحدثت مشاجرة واشتعال النيران فى المنزل.

كان قد تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، بوقوع اشتباكات بين عائلتين بمركز أبوتشت شمالى قنا، وحريق منزل.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء الديب محمد، تحت إشراف العميد هانى الأتربي، وتم السيطرة على الحريق، كما فرضت قوات الأمن كوردونا أمنيا بين العائلتين.

وكشفت التحريات الأولية، أن الواقعة بسبب خلاف على زواج سيدة مطلقة من عام، حاول الأهالى التدخل لعودتها إلى زوجها ولكن والدها رفض، وقرر زواجها من آخر وبعد عقد قرانها نشبت مشادات بين أسرة طليقها وأسرتها، أسفر عن اشتعال النيران فى منزل، وتم السيطرة على الحريق.