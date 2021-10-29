تحويلات مرورية لانشاء محطة هشام بركات بمشروع المونوريل

كتب محمود عبد الراضي

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال أعمال إنشاء جسم محطة (الشهيد/ هشام بركات) لمشروع المونوريل بشارع يوسف عباس مما يتطلب تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

غلق شارع يوسف عباس للقادم من شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكريين غلق كلى بطول (350 متر) مع تنفيذ تحويلات مرورية على النحو التالى:

• القادم من مناطق شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه طريق النصر يسلك يميناً إلى شارع السوق فيساراً خلف مدرسة الشهيد "رامى محمد الجنجيهى" فيساراً شارع المهندسين العسكريين فيميناً إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

غلق جزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه شارع عبد العزيز الشناوى بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة بعرض (9متر).

على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 12.5 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 29/10/2021 ولمدة ستون يوماً، ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.