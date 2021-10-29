اليوم السابع
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المتهم بسرقة هاتف ووضع صورته على صفحة الضحية: صرفت الأموال المسروقة

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 06:41 م
المتهم بسرقة هاتف ووضع صورته على صفحة الضحية: صرفت الأموال المسروقة كلبش- ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في تحديد وضبط مرتكب واقعة سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص، وقيام السارق عن طرق الخطأ بنشر صورته الشخصية على الحساب الخاص بمالك الهاتف على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
 
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور وصورة لأحد الأشخاص على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وما تبين من قيام صاحب الصورة بسرقة هاتف محمول من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة سوهاج) وأثناء عبثه بالهاتف قام بتصوير نفسه ونشر صورته عن طريق الخطأ على الصفحة المشار إليها الخاصة بمالك الهاتف.
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من تحديد وضبط مرتكب الواقعة حال قيامه بعرض الهاتف للبيع بأحد محلات بيع الهواتف المحمول بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب واقعة سرقة الهاتف المحمول وكذا حافظة نقود بداخلها مبلغ مالى من أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج وقيامه بإنفاق المبلغ المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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