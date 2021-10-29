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"التعليم" تشدد على تطبيق الإعفاء من المصروفات للفئات المحددة بجميع المدارس

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 01:00 ص
"التعليم" تشدد على تطبيق الإعفاء من المصروفات للفئات المحددة بجميع المدارس وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بضرورة تنفيذ الإعفاءات من المصروفات للفئات التى تم تحديدها وفقا للقرارات الوزارية المنظمة فى جميع المدارس، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد كل من يخالف التعليمات الخاصة بالاعفاء من المصروفات.
 
وأوضحت الوزارة أنه تتمثل الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية في العام الدراسي الجديد في (الطلاب يتامى الأب - أبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل - أبناء شهداء ثورة 25 يناير- الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية - أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات التي تدل على ذلك - طلاب مدارس مناطق حلايب وشلاتين وأبو رمادة في محافظة البحر الأحمر).
 
وتابعت الوزارة: تشمل أيضا طلاب مدارس شمال سيناء - الطلاب أبناء الأسر التي تحصل على المعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي - أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة - أبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثاً بعد إجراء بحث اجتماعي يثبت أنهم غير قادرين وبدون دخل ثابت - طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس التعليم المجتمعى والمدارس الصديقة للأطفال، والمدارس الصديقة للفتيات، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس - أبناء شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.

التربية والتعليم

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية

تطبيق شروط الإعفاء من المصروفات الدراسية

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

المصروفات الدراسية

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