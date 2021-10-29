الأمن العام يضبط 55 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنن خلال 24 ساعة من ضبط (55) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (51958) حكما قضائيا متنوعا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية)، بالاتجار فـى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (عدد 184 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى- هاتفى محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من حصيلة البيع ، والهاتفين للاتصال بعملائهما.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب عدد (7) وقائع سرقة بدوائر (مراكز شرطة "بسيون بالغربية، أجا بالدقهلية، الباجور بالمنوفية، كفر الشيخ والحامول بكفر الشيخ"- قسمى شرطة "أول وثان المنصورة بالدقهلية") وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية "جبن" كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، وحيازة كميات من منتجات الألبان "جبن رومى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى .. وضبط بداخل الثلاجة (1800 كيلو جرام "جبن رومى" بها تغير فى خواصها الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك ال آدمى") بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين.