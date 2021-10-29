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الأرصاد: نشاط رعدى لسحب عملاقة على البحر المتوسط وأمطار متوسطة الشدة على السواحل

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 11:44 ص
الأرصاد: نشاط رعدى لسحب عملاقة على البحر المتوسط وأمطار متوسطة الشدة على السواحل سحب عملاقة على مسطح البحر المتوسط
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير لنشاط رعدي لسحب عملاقة علي مسطح البحر المتوسط نتيجة تكون منخفض جوي متعمق تساقط منه كميات كبيرة من الامطار علي جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية ومع الوقت يقترب من السواحل الليبية. 
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه تم رصد عين للمنخفض من خلال الأقمار الصناعية حتي يدخل تحت تصنيف الاعاصير المتوسطية، فيما اختلفت النماذج العددية علي التنبؤ بمسار العاصفة وكميات الأمطار ليكون النموذج الأوروبي الأبعد عن الدقة. 
 
وقالت هيئة الأرصاد ، إن اليوم تشهد البلاد فرص سقوط الأمطار متوسطة الشدة علي السواحل وشمال الدلتا ومتفاوتة الشدة علي باقي المناطق الشمالية.
 
 
 

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