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غدا أمطار رعدية متوسطة بالسواحل الشمالية والدلتا تمتد للقاهرة والعظمى 30 درجة

الخميس، 28 أكتوبر 2021 01:52 م
غدا أمطار رعدية متوسطة بالسواحل الشمالية والدلتا تمتد للقاهرة والعظمى 30 درجة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الجمعة، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء وارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية حار  على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
 
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا ، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة البكرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.

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