استشارى تطوير "مجرى العيون": تضم 49 عمارة ومساحات خضراء وراعينا جميع الخدمات

كتب أحمد عرفة

قال المهندس عصام عبد الحليم استشارى تطوير منطقة سور مجرى العيون، إن المنطقة الآن أصبحت تستوعب مرافق تكفى كل العدد من العمارات السكنية والمولات التجارية، من حيث شبكات صرف صحى وغاز وشبكات إنترنت واتصالات، حيث جرت مراعاة كل ذلك لتوفير كافة الخدمات بالمنطقة.



وأضاف استشارى تطوير منطقة سور مجرى العيون، في تصريحات لبرنامج مصر بتبنى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المنطقة تضم وحدات سكنية تشمل 49 عمارة سكنية بعدد 2000 وحدة سكنية، ومراعاة تواجد المساحات الخضراء في المنطقة، لافتا إلى أنه يجرى التخطيط للمنطقة لمئات السنوات وليس حلا مؤقتا للمنطقة.



وتابع استشارى تطوير منطقة سور مجرى العيون، أنه تجرى مراعاة تواجد جراج سيارات وبزارات سياحية من أجل السياح الذين يأتون للمول، وتتوسط المنطقة مناطق كثيرة في قلب العاصمة، حيث نقوم بإحياء المنطقة سكنيا وتجاريا وترفيهيا بجانب توفير خدمات وعمل مناطق للسياح لإعادة صياغة منطقة مصر التاريخية.