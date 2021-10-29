أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة فى المعادى

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، فى كشف غموض وملابسات سرقة مشغولات ذهبية من داخله شقة سيدة بمنطقة المعادي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقين بأسلوب كسر الباب، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) باكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة "مشغولات ذهبية" ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام "أحدهم له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب".

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات ، واتهمتهما بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.