أطعمة صديقة لجهازك العصبى.. تهدئ توترك وتسيطر على غضبك

كتبت مروة هريدى

يعتبر الجهاز العصبي جزءًا رئيسيًا من الجسم ويتطلب بعض العناصر الغذائية المحددة ليؤدى عمله بكفاءة، وهناك بعض الأطعمة التى يمكن أن تساعد على تقوية الجهاز العصبي، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

وفيما يلى 6 أطعمة مفيدة لتقوية الجهاز العصبى لديك والحفاظ على عمله بكفاءة:



الخضراوات الورقية الخضراء

مثل السبانخ، حيث تحتوى تلك الخضراوات الورقية الخضراء على نسب عالية من فيتامين ب وسى وهـ والمغنيسيوم، وكلها عناصر غذائية مهمة لتحسين أداء الجهاز العصبي.

الأفوكادو

يساعد على حماية الأعصاب لاحتوائه على نسب عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، كما يعمل على منع تجلط الدم في الدماغ، وبالتالي الحماية من السكتة الدماغية.

الأسماك

مثل سمك السلمون، أحد أهم الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، والتي قد تساعد على حماية الأعصاب والتئامها، لذلك فإن الأشخاص الذين يعانون من نقص في الأحماض الدهنية قد يعانون من تلف الأعصاب.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوى على مادة الفلافونول التي لها خصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة، ما تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ والقلب وكذلك تحسين الحالة الصحية للأعصاب.

البروكلي

غنى بفيتامين K المعروف بفعاليته في تحسين أداء الدماغ والمهارات المعرفية، حيث يحتوى على مركبات يمكن أن تبطئ من تلف الناقل العصبي لأداء وظيفته بشكل صحيح، مما يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ والذاكرة أيضًا.

اللوز

أحد أنواع المسكرات، حيث يساهم في الحفاظ على صحة الأعصاب لاحتوائه على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للدماغ، فضلًا عن أنه يساعد على إطلاق السيروتونين الذي من شأنه المساعدة على تحسين الحالة المزاجية.