أخبار مصر.. المالية: خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى 1.46%

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020/ 2021، وحققت الميزانية، فائض أولى بنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 7.4% من الناتج المحلى؛ وذلك رغم ما تفرضه جائحة كورونا من تداعيات وآثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم، وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لميزانية العام المالى 2020/2021، إلى مجلس النواب، أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعى ارتفع بميزانية 2020/2021، مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالى الماضى بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

مصدر أمنى ينفى إلغاء مهلة تجديد تراخيص السيارات وتحصيل غرامات تأخير

نفى مصدر أمنى، صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من ادعاءات بشأن إلغاء المهلة المقررة لتجديد تراخيص السيارات، وتحصيل غرامات تأخير عقب انتهاء التراخيص.

كما نفى المصدر صحة المعلومات المغلوطة التى تم تداولها بشأن الإجراءات المتبعة داخل مختلف وحدات المرور لإنهاء إجراءات التراخيص.

وأكد المصدر أن كافة الإجراءات التى يتم اعتمادها داخل وحدات المرور على مستوى الجمهورية ومن بينها تركيب الملصق الإلكترونى تأتى فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً للتسهيل على جمهور المواطنين فى تنقلاتهم واستخدامهم للطرق.

طقس معتدل غدا بالوجه البحرى وأمطار متوسطة بالدلتا والسواحل والعظمى28درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً السبت، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال ووسط الدلتا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة

الانخفاض مستمر.. أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 777 جنيها

انخفاض جديد تشهده أسعار الذهب، في التعاملات المسائية، اليوم الجمعة، في مصر بعد هبوط في سعر الذهب اليوم في التداولات الفورية، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى مستويات 777 جنيها للجرام منخفضا بحوالي 3 جنيهات عن سعر صباح اليوم، ليصبح إجمالي الهبوط منذ صباح اليوم 6 جنيهات.

التعليم العالى: الجامعات المصرية تنجح فى محو أمية ربع مليون مواطن فى عام ونصف

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول جهود الجامعات في مواجهة مشكلة الأمية، وذلك في إطار المشروع القومي للقضاء على الأمية في مصر، وبالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأكد الوزير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى أهمية استغلال إمكانيات الجامعات المصرية، والاستفادة من قدراتها فى محو الأمية وتعليم الكبار، مشيرًا إلى ضرورة متابعة تنفيذ خطة الدولة لإعلان "مصر بلا أمية" تحقيقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأضاف عبد الغفار أن الجامعات المصرية لديها طاقات بشرية ومادية كبيرة، يمكن الاستفادة منها فى مواجهة هذه المشكلة الخطيرة، مثمنًا نجاح الجامعات المصرية فى محو أمية (230103) مواطن خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى يوليو 2021؛ خاصةً في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن تضاعف أعداد المسجلين من المواطنين تنبئ بنجاحات كبيرة ومتتالية في الأعوام القليلة القادمة.

القوى العاملة: توزيع 2307 "بوليصة تأمين" على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالإسكندرية

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن اللجنة الاستشارية لإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية، قامت بتوزيع 2307 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة وسلمت 72 كارنية مميكن، بحضور العمال وممثلى 20 شركة.

وفي نفس السياق قال ياسر سعيد مدير المديرية، فى بيان: إن اللجنة الاستشارية لإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية اعتمدت 32 ألفاً و183 جنيها للرعاية الصحية لـ 122عاملا، وتم صرف علاج 287 ألفاً و660 جنيها لـ71 عاملا ، كما تم اعتماد صرف مبلغ 27 ألف جنية منحة زواج لـ 9 عمال، وصرف33 جنيها منحة إنجاب مولود لعدد 16عاملا.

كما تمت الموافقة على البدء فى تصميم برنامج إلكتروني يهدف إلى التحول الرقمي الكامل لإدارة العمالة غير المنتظمة من خلال التعامل مع جهات الإسناد وشركات المقاولات آليا عن طريق صفحة ويب أو عن طريق الايميل وخدمة الواتس اب.

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التعليم" توجه المدارس بالتصدى لظاهرة العنف وتطبيق لائحة الانضباط المدرسى

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بمكافحة ظاهرة العنف بين الطلاب داخل المدارس، حيث أكدت مصادر مسئولة بالوزارة أن حدوث بعض الوقائع عنف بين الطلاب ليس سلوكاً تربويا أو تعليميا ومرفوض، مشيرة إلى أن مواجهة ظاهرة العنف لها حلول أبرزها تطبيق لائحة الانضباط المدرسى على أى طالب يخطئ أو يتجاوز مع زملائه، إضافة إلى ممارسة الأنشطة بشكل منتظم ويومى لتفريغ الطالب طاقته فى أشياء مفيدة ودون ممارسة عنف.

وكانت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة بورسعيد قررت فصل طالبتين بعد تداول فيديو لهما داخل إحدى مدارس مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد معهما سلاح أبيض، وتقومان بتهديد زميلة لهما فى المدرسة.

وأوضح الفيديو ترديد الطالبتين لبعض كلمات التهديد والوعيد مع فتح سلاح أبيض "مطواة" كمفاجأة لزميلتهما التى تغيبت عن اليوم الدراسي.

رئيس الوزراء يصل دبى لتفقد الجناح المصرى فى معرض "إكسبو 2020 دبى"

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة دبي يرافقه وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعض المسئولين؛ وذلك لتفقد الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وتدشين الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر العربية بالمعرض.

تجدر الإشارة إلى أن معرض " إكسبو 2020 دبي" يعد حدثا عالميا تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويشارك في فعالياته أكثر من 192 دولة، ويقام المعرض تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل".

ويقع الجناح المصرى في منطقة الفرص، التي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ، ومن المقرر أن يشهد الجناح المصري 113 فعالية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ورش العمل واللقاءات النقاشية.