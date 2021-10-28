4 بدائل صحية للأرز الأبيض تساعد فى إنقاص الوزن.. منها الفريك

كتبت فاطمة خليل

الأرز الأبيض من الأطعمة التى يحبها الكثيرون، لكنه يحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية (الكربوهيدرات البسيطة)، ما يجعله خيارًا أقل صحة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو مرضى السكرى، ويوصى خبراء التغذية بتقليل استهلاك الأرز الأبيض واستبداله ببدائل صحية، وفى هذا التقرير نتعرف على أهم البدائل الصحية للأرز الأبيض التى يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائى، بحسب موقع "NDTV".

4 بدائل صحية للأرز الأبيض تساعد فى إنقاص الوزن





البرغل

البرغل هو حبوب القمح المجروشة ويحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن، والبرغل هو أحد بدائل الأرز الأبيض، ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية يحتوى البرغل على 76 سعرًا حراريًا فقط فى 91 جرامًا من الوجبة - وهو ما يمثل 25% سعرات حرارية أقل مقارنة بالأرز.



الكينوا

الكينوا

يمكنك استخدام الكينوا كبديل للأرز الأبيض، وحبوب الكينوا سهلة الهضم وهى مصدر كامل للبروتين ومصدر جيد للأحماض الدهنية المضادة للالتهابات والأحماض الدهنية أوميجا 3 وقليل السعرات الحرارية.

الأرز البنى

الأرز البنى عبارة عن حبة كاملة، يحتوى على طبقة النخالة الخارجية وبكتيريا مفيدة للأمعاء، وبالتالى فهو يحتوى على المزيد من الألياف والمعادن والفيتامينات، ونظرًا لأنه لا يخضع لمعالجة مكثفة مثل الأرز الأبيض، فإنه يصبح أكثر فائدة ومغذياً.

الأرز البنى هو غذاء ذو ​​مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض، لكن على العكس من ذلك الأرز الأبيض هو غذاء عالي المؤشر الجلايسيمي ومحتوى السكر أعلى بكثير مما يؤدى إلى تراكم الدهون بسهولة.



فريك

الفريك

الفريك هو أحد منتجات القمح وهو غنى بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحتك، ويساعد على الشعور بالشبع والامتلاء وبالتالى يقلل من كمية الطعام التى تتناولها مما يساعد فى إنقاص الوزن.