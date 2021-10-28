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وزير التموين: غلق أى مخبز يحتفظ ببطاقات الخبز الخاصة بالمواطنين

الخميس، 28 أكتوبر 2021 11:28 ص
وزير التموين: غلق أى مخبز يحتفظ ببطاقات الخبز الخاصة بالمواطنين الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب: محمد الأحمدى

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قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس السيسى اتخذ قرارا بالتحول الرقمى قبل جائحة كورونا، مؤكداً أن هناك جهد كبير من الرقابة الإدارية وكافة الجهات التى لديها معلومات.
 
وتابع خلال مؤتمر صحفى أن هناك نظام جديد لإدارة البطاقات، بعدما أصبحت مربوطة ربط مباشر فى الرقم القومى والتأمين والمعاشات وكل الإجراءات أصبحت إلكترونية. 
 
وأضاف:" هدفنا إعطاء المواطن حقه فى الأمن الغذائى، موضحا أن الوزارة تقف مع المواطن حتى يحصل على حقه، والمواطن لا يجب أن يترك بطاقته عند المخبز وفى حالة وجود بطاقة داخل المخبز سيتم غلقه المخبز ومصادرة البطاقات حفاظا على حق المواطن.
 
 

وزير التموين

وزاره التموين

على مصيلحى

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