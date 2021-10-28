لو عايز تخس بسرعة.. 3 مشروبات تُعزز التمثيل الغذائي فى رحلة الدايت

كتبت مروة هريدى

فقدان الوزن ليس مجرد نزهة، هناك العديد من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار والاهتمام بها للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة بشكل صحي ومستدام، بدءًا من تناول الطعام بشكل صحيح وحساب السعرات الحرارية إلى ممارسة الرياضة، ولكن هناك طرقًا أبسط أيضًا، مثل تناول كوب من المشروبات التى يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن عن طريق زيادة عملية التمثيل الغذائي لديك، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

التمثيل الغذائي وفقدان الوزن



ربما سمعت كثيرًا عن كلمة التمثيل الغذائي، ولكن ماذا تعني بالضبط وكيف يمكن أن يساعدنا على إنقاص الوزن؟

التمثيل الغذائي هو التفاعل الكيميائي الذي يساهم في الحفاظ على الحالة المعيشية للخلايا، يمكن تقسيم التمثيل الغذائي إلى فئتين - التقويض (تكسير الجزيئات للحصول على الطاقة) والتمثيل الغذائي (توليفات جميع المركبات التي تحتاجها الخلايا).

إذا كان التمثيل الغذائي لديك مرتفعًا، فستحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة وأثناء النشاط على حد سواء، مما يساعدك على إنقاص المزيد من الوزن، ويعني التمثيل الغذائي المرتفع أنك ستحتاج إلى المزيد من السعرات الحرارية للحفاظ على وزنك.



مشروبات تعزز التمثيل الغذائى

مشروبات لزيادة عملية التمثيل الغذائي بما يفيد خطة فقدان الوزن:



يمكن أن تساعد المشروبات البسيطة المصنوعة منزليًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، وجعل الجسم قلويًا وتقليل الالتهابات، وكل ذلك يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، وإليك 3 مشروبات بسيطة يمكنك تحضيرها في المنزل.



مشروب الليمون بالزنجبيل

مشروب الزنجبيل والليمون والعسل



يمكن أن يفعل الليمون المعجزات في إنقاص الوزن، كما أنه يقلل من مقاومة الأنسولين وأيضًا كمية الدهون المخزنة في الجسم، من ناحية أخرى، يمكن أن يقلل الزنجبيل من الرغبة الشديدة في الجوع ويعزز المناعة.

لتحضير المشروب، ضع الماء فى وعاء نعصر الليمون ونضيف إليه القشر بعد فرمه، ثم أضف ملعقة صغيرة من الزنجبيل والفلفل، وأتركه يغلى وبعد أن يبرد قم بتصفية الماء وأضف العسل.



مشروب القرفة

مشروب القرفة والكمون والفلفل الأسود



القرفة مليئة بمضادات الأكسدة وتساعد في إنقاص الوزن، كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات وتساعد في محاربة مرض السكري، من ناحية أخرى، يعتبر الكمون مفيدًا أيضًا للهضم ويعزز المناعة.

لتحضير المشروب، أضف الكمون والفلفل الأسود والقرفة معًا واتركهم للغليان لمدة خمس إلى سبع دقائق، ثم أضف العسل والليمون بعد تصفيته وتناوله فاترًا.



مشروبات تعزز التمثيل الغذائى

شاي أخضر مع النعناع



من المعروف أن الشاى الأخضر فعالًا لإنقاص الوزن لما يحتويه من مضادات الأكسدة التى تمنع الالتهابات وتجعلك تتخلص من الكيلوجرامات الزائدة.

لتحضير المشروب، أضف كوبًا من الماء وأوراق النعناع واتركه يغلي لمدة خمس دقائق، ثم أضف أوراق الشاي الأخضر واتركها لمدة ثلاث دقائق أخرى، ثم صفى المشروب وتناوله دافئًا.