كيف تحمى نفسك من الإصابة بهشاشة العظام؟

كتبت فاطمة خليل

هشاشة العظام مشكلة صحية منتشرة على نطاق واسع، ويمكن أن تؤثر الكسور التى يسببها هذا المرض على الحركة والأعمال اليومية، لذا كلما بدأت مبكرًا فى الاهتمام بصحة عظامك، كانت صحتك العامة أفضل فى سنواتك اللاحقة، وفى هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من هشاشة العظام وطرق تقوية عظامك بحسب موقع "healthshots".

ما هو مرض هشاشة العظام؟

عندما تصبح عظامنا رقيقة، فمن المرجح أن تنكسر بسهولة، وغالبًا ما تمر هذه الكسور دون أن يلاحظها أحد حتى عندما تكون ناجمة عن هشاشة العظام، والتي لا تظهر أعراضًا كبيرة حتى تسوء الأمور.

أعراض أساسية تشير إلى ظهور هشاشة العظام

آلام الظهر هى أكثر الأعراض شيوعًا، ويحدث هذا عادة بسبب انهيار الفقرات، ويمكن أن تؤدى الكسور السابقة فى كثير من الأحيان إلى هشاشة العظام، حيث تكون العظام ضعيفة وتستغرق وقتًا أطول للشفاء، وتلعب الوضعية الصحيحة دائمًا دورًا أساسيًا فى العمود الفقرى الصحى وبقية العظام.

طرق الوقاية من هشاشة العظام

هشاشة العظام حالة خطيرة، لكن يمكنك اتخاذ بعض الإجراءات لتقليل خطر إصابتك بها وتقليل فرصتك فى أن تكون ضحية للكسور.

- تخلص من العادات غير الصحية مثل التدخين واستهلاك الأطعمة غير الصحية.

- احصل على فيتامين د والكالسيوم الذى تتطلبه عظامك كل يوم، ويجب أن تحاول الحصول على جميع العناصر الغذائية الضرورية التى تحتاجها من خلال نظامك الغذائى.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

استشر طبيبك فيما يتعلق بصحة العظام، وما إذا كنت بحاجة إلى فحص لكثافة العظام، استخدم أدوية هشاشة العظام إذا احتجت إليها.

جدير بالذكر أنه وفقًا لمؤسسة هشاشة العظام الدولية ستعانى واحدة من كل ثلاث نساء ورجل واحد من كل خمسة رجال يبلغون من العمر 50 عامًا أو أكثر من كسر هشاشة العظام على مستوى العالم.