ضبط ربة منزل حاولت تهريب 23 قطعة حشيش لمسجون فى القناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط ربة منزل، أثناء محاولتها تهريب وإدخال كمية من المواد المخدرة "الحشيش"، كانت تخفيها داخل علبتين معجون أسنان لأحد السجناء بسجن القناطر الخيرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بتمكن قوات التأمين بمنطقة سجون القناطر من ضبط ربة منزل حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة لأحد المسجونين بالسجن.



وبالمعاينة والفحص تبين ضبط "إ إع"، 28 سنة، ربة منزل، سودانية الجنسية، مقيمة المعتمدية بالجيزة، وبحوزتها 23 قطعة حشيش تخفيها داخل علبتين معجون أسنان وذلك لإدخالها للسجين "ج ج ق"، المودع بسجن القناطر رجال 2 علي ذمة إحدى القضايا والمحكوم فيها بحبسه سنتين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.







