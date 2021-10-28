سوق على مهلك.. اعرف السرعات المقررة بمحور شبرا بنها والأوسطى لمنع الحوادث

كتب عبد الرحمن سيد

عدلت إدارة المرور السرعات المقررة أعلى الطريق الدائرى الأوسطى ومحور الأوتوستراد ومحور شبرا بنها الحر، بهدف الحد من وقوع الحوادث، والعمل على تقليل السرعات الزائدة، لمنع نزيف الدماء، ومن تلك الطرق والسرعات المقرر عليها التالى:

- الطريق الدائرى الأوسطى من تقاطعه مع محور الضبعة وحتى تقاطعه من طريق الإسماعيلية الزراعى:

70 كم / ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات.

80 كم / ساعة لمركبات النقل.

100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات النارية.

120 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات الملاكى والأجرة.

- السرعات من قطاع عزبة الوالدة من طريق الأتوستراد وحتى النيل:

70 كم / ساعة للمركبات الملاكى.

50 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات.

- طريق شبرا بنها الحر:

70 كم / ساعة للمركبات القاطرة.

80 كم / ساعة لمركبات النقل.

100 كم / ساعة لمركبات نقل الركاب.

120 كم / ساعة لباقى أنواع المركبات الملاكى والأجرة.