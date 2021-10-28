حبس عاطل 4 أيام بعد جمع 2 مليون جنيه من المواطنين بحجة استثمارها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والإحتيال علي 6 أشخاص والاستيلاء علي مبلغ 2 مليون جنية بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية مقابل أرباح شهرية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المبلغين عن الواقعة.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغ من 6 مواطنين، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بالإستيلائه على 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح علي خلاف الحقيقة.

كشفت التحريات صحة الواقعة وأن المتهم عاطل، "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية، بالنصب والإحتيال عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية مقابل أرباح شهرية، مما مكنه من الإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت 2 مليون جنيه وتوقفه عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

