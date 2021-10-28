حبس عاطل بتهمة سرقة المتاجر بمدينة 15مايو

أمرت نيابة التبين و15 مايو، بحبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الباب"، حيث تلقى قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة بلاغا من صاحب معرض سيارات - كائن بدائرة القسم باكتشافه كسر باب المعرض ملكه وسرقة (جهاز كمبيوتر -هاتف محمول) من داخله.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر الباب" باستخدام عتلة حديدية، كما تم بإرشاده ضبط (كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه - العتلة الحديدية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، كما عثر بمسكنه على "2 جهاز لاب توب – هاتف محمول".

وبتطوير مناقشته، اعترف المتهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "كسر الباب"، وأقر بارتكاب (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.