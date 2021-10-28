اليوم السابع
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النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لكشف أسباب حريق شقة بمصر الجديدة

الخميس، 28 أكتوبر 2021 11:48 ص
النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لكشف أسباب حريق شقة بمصر الجديدة حريق شقة _ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة مصر الجديدة، بانتداب المعمل الجنائي، وذلك لمعاينة الحريق الذى شب داخل شقة سكنية، لبيان سبب الحريق الحقيقي، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

كان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات في منطقة مصر الجديدة.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بانتداب المعمل الجنائي.


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