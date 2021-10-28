القبض على تشكيل عصابى وراء تزوير إيصالات سحب رخص السيارات بالإسكندرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور، في ضبط تشكيل عصابي يقوده عاطلان تخصص في تزوير إيصالات سحب رخص السيارات والمحررات الرسمية في الإسكندرية وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضبط كل ما يخل بالأمن العام وضبط التشكيلات العصابية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور ، برئاسة اللواء هاني محفوظ ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء سليم مساعد أول وزير الداخلية ، بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الإسكندرية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات المرورية والمستندات الحكومية وتقليد واصطناع الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائها مقابل تحصيل مبالغ مالية منهم.

وعقب تقنين الإجراءات وقام المقدم سامح خير الله والمقدم محمد رحيل باستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية وأمكن ضبطهما وعثر بمحل إقامتهما على عدد كبير من الأختام الحكومية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء علاء فاروق مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية.