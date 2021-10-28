اليوم السابع
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الخميس، 28 أكتوبر 2021 02:44 ص
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العثور على شخص بالمعاش وزوجته مقتولين داخل فيلتهما فى مطروح

الخميس، 28 أكتوبر 2021 02:34 ص
العثور على شخص بالمعاش وزوجته مقتولين داخل فيلتهما فى مطروح جثة - صورة أرشيفية
مطروح - حسن مشالى

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عثر على جثتين لشخص على المعاش فى العقد الثامن من عمره، وزوجته، مقتولين داخل الفيلا الخاصة بهما في مدينة مرسى مطروح.

وكان حارس الفيلا الخاصة لاحظ أثناء مروره أمامها بأن الباب مفتوحا في ساعة متأخرة من الليل، على غير العادة، فدخل لاستطلاع الأمر ففوجئ بالجريمة، وسارع بإبلاغ الشرطة.

وانتقلت على الفور قوات أمن مطروح، عقب تلقي بلاغ حارس الفيلا بالعثور على الجثتين، ويجري حاليا مناظرة الجثتين ومعاينة مكان الحادث وجرى تشكيل كردون أمنى حول المنطقة وجارِ تفريغ ومراجعة  كاميرات المراقبة.

 


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