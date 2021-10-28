التنمية المحلية: استرداد 1.4 مليون متر مربع أملاك دولة و8256 فدان زراعة

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول النتائج التي حققتها المحافظات بالتعاون مع قوات انفاذ القانون والجهات المعنية للمرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، والتي بدأت في 11 أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 29 أكتوبر.

وقال شعراوى، في بيان اليوم، إن المحافظات وقوات انفاذ القانون والأجهزة المعنية، نجحت حتي 27 أكتوبر الجارى في استرداد حوالى 8256 فدان زراعة بعد إزالة 2804 حالات تعدى، وإزالة 9458 مبنى مخالف على مساحة1.4 مليون متر مربع، مشددًا على الاهتمام والمتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، مشيراً إلى التنسيق والتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ .

ووجه شعراوى، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة اليومية مع جميع محافظات الجمهورية لتحقيق الخطط المستهدفة و التى تم وضعها قبل انطلاق الموجة الـ 18 والتي بدأت في 13 سبتمبر الماضى وتنتهى في 26 نوفمبر المقبل.

وأكد وزير التنمية المحلية، ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها سواء كان بالزراعة أو البناء لعدم السماح بعودة أى تعديات عليها مرة أخرى ، والتعامل بكل حسم مع أى محاولات وإزالتها فى المهد واتخاذ الاجراءات القانونية، مع سرعة استغلال تلك الأراضى على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل : الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 وتبدأ المرحلة الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021 .