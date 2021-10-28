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التعليم تعلن توحيد الحصص الدراسية للمواد الثقافية بالمدارس الفنية

الخميس، 28 أكتوبر 2021 09:49 ص
التعليم تعلن توحيد الحصص الدراسية للمواد الثقافية بالمدارس الفنية طلاب المدارس
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، توحيد الحصص بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث و الخمس بجميع النوعيات لتصبح 3 حصص أسبوعيا، وتوحيد الحصص في مدارس التعليم الفني المهني الفندقي لتصبح حصتان أسبوعيا اسوة بمدارس التعليم الفني المهني (الصناعي - الزراعي) وتوحيد درجة النهاية الصغرى لمادة اللغة الإنجليزية بجميع مدارس التعليم الفني فى جميع التخصصات في صفوف النقل، وذلك اعتبارا من العام الدراسي الحالي بحيث تكون النهائية الصغرى 50% من النهاية الكبرى.



وأوضحت الوزارة فى خطاب لها، أن ذلك يأتى فى إطار تعديل الخطط الدراسية للمواد الثقافية ومن بينها اللغة الإنجليزية بمدارس التعليم الفنى" صناعى وزراعى وتجارى وفندقى ومدارس التعليم المهنى المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية.


التربية والتعليم

توحيد امتحان الدبلومات الفنية

توحيد درجة اللغة الانجليزية بمدارس التعليم الفنى

الحصص الدراسية للمواد الثقافية

المدارس الفنية

اخبار التعليم

وزارة التعليم

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