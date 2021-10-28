الأرصاد توجه نصائحا للمواطنين حول نوعية الملابس فى الليل.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح للمواطنين بسبب نوعية الملابس خلال الأيام المقبلة، حيث ناشدت الهيئة المواطنين توخى الحذر من الطقس خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر .

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء تكون مائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة وخلال الصباح الباكر، مناشدة المواطنين بارتداء الملابس الخريفية وعدم تخفيف الملابس خاصة وأن هناك فرق كبير بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، فضلا عن ضرورة اصطحاب جاكت خفيف للتغلب على برودة الأجواء ليلا.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء وارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة.