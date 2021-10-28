إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدينة بنى سويف الجديدة

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق العلالمة بمدينة بنى سويف الجديدة بشرق النيل، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بنى سويف، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى بطريق العلالمة بمدينة بنى سويف الجديدة بشرق النيل مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، ووجه على الفور بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، حيت تبين أن المصابين يوسف أحمد سلامة 18 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج، وعلى رفاعى عبداللطيف 22 سنة مصابا باشتباه كسر بالقدم اليمني، وياسر أحمد موسى 19 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وهشام محمد ترك 21 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بقرية بنى بخيت بمركز بنى سويف.

تم ونقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتقديم العلاج اللازم لهم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وتم تحرير محضر بالواقعة.