إصابة رئيس مباحث دكرنس ومعاونه وخفير بطاقات نارية أثناء ضبط أحد الخارجين على القانون

الدقهلية: شريف الديب

أصيب رئيس مباحث مركز دكرنس بطلق ناري فى الظهر، كما أصيب معاون المباحث وخفير بطلق ناري فى القدم أثناء محاولة ضبط أحد الخارحين على القانون.

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير مباحث المديرية، بإصابة رئيس مباحث مركز دكرنس ومعاون المباحث بالمركز وخفير، وذلك أثناء قيامهم بضبط أحد الخارحين على القانون فى قرية ديمشلت التابعة لدائرة المركز، وبعد أن شعر المطلوبين بوصول الضباط قاموا بإطلاق وابل من النيران من بندقية خرطوش أدت إلى إصابة رئيس المباحث وإصابة معاون المباحث، وإصابة الخفير بطلق ناري فى القدم من بندقية آلية، وتم نقله إلى مستشفي الطوارئ بالمنصورة، وتم نقل الضباط إلى مستشفي دكرنس العام، وجاري تحرير محضرا بالواقعة، والبحث عن الجناة قبل هروبهم.