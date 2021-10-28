اليوم السابع
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أول صور لمركز الإصلاح والتأهيل العالمى بوادى النطرون

الخميس، 28 أكتوبر 2021 01:06 م
أول صور لمركز الإصلاح والتأهيل العالمى بوادى النطرون مركز الاصلاح
كتب محمود عبد الراضي

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ينشر "اليوم السابع" أول صور من داخل مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون الذي تم افتتاحه منذ قليل بحضور أعضاء هيئات دبلوماسية ومراسلين أجانب ورؤساء تحرير الصحف على رأسهم الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع.

وشهدت قطاع الحماية المجتمعية بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.

 

المركز الجديد
المركز الجديد

 

المشروعات الحيوانية
المشروعات الحيوانية

 

أماكن الهوايات بالمركز
أماكن الهوايات بالمركز

 

أماكن الهوايات
أماكن الهوايات

 

تشجيل المركز الكترونيا
تشجيل المركز الكترونيا

 

حضانة للأطفال
حضانة للأطفال

 

غرف العمليات
غرف العمليات

 

قاعات محاضرات
قاعات محاضرات

 

كنيسة من داخل مركز الاصلاح والتأهيل
كنيسة من داخل مركز الاصلاح والتأهيل

 

مستشفى المركز
مستشفى المركز

 

مستشفى مركز الاصلاح والتأهيل
مستشفى مركز الاصلاح والتأهيل

 

منطقة زراعة مفتوحة
منطقة زراعة مفتوحة

 

 

 

 


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