نيابة محرم بك تتحفظ على 11.5 طن كبدة فاسدة ومجهولة المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، التحفظ على 1.5 طن كبدة منتهية الصلاحية، و10 أطنان كبدة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة، داخل ثلاجة لحفظ اللحوم بدون ترخيص، مما تشكل خطراً على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، بفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ اللحوم والمواد الغذائية "بدون ترخيص" بمنطقة محرم بك، بحيازته كميات كبيرة من الكبدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية قبل ترويجها بالاسواق.

تم مداهمة الثلاجة الخاصة بحفظ مواد غذائية والقى القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشها عثر بداخلها على 1.5 طن كبدة منتهية الصلاحية، كما عثر على 10 اطنان كبدة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة مما تشكل خطراً على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.