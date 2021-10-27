اليوم السابع
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معلومة قانونية.. متى تصبح الزوجة ناشزا؟ القانون يجيب

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 05:30 ص
معلومة قانونية.. متى تصبح الزوجة ناشزا؟ القانون يجيب محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل البعض من المواطنين عن نشوز الزوجة، ومتى تصبح الزوجة ناشزا، ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.

يقول المحامى خالد محمد إن الزوجة تعد ناشزا فى حالة الذهاب إلى أشخاص قد منعها زوجها عنهم، أو في حالة إدخال أشخاص إلى منزله في حالة رفضه لذلك.
 
وأضاف الخبير القانونى أن ابتعاد الزوجة عن فراش الزوجية وعدم تلبية الواجبات الزوجية، بالإضافة إلى الامتناع عن إعطاء الزوج الحقوق الشرعية يجعلها ناشرا، إلا في حالة المرض أو في حالة تحمل المرأة العذر الشرعي لها ففي هذه الحالة لا تعد المرأة ناشزًا.
 
وأشار إلى أن الزوجة تصبح ناشزاً حال مخالفة طاعة الزوج سواءً كان ذلك فى تلبية حقوقه الشرعية، أو مخالفة طلباته أو قرارته بعدم الذهاب لمكان ما على سبيل المثال، وفى حالة مخالفة الزوجة لهذه الشروط يحق للزوج رفع دعوى نشوز بمحكمة الأسرة.

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