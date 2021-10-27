مصدر أمنى ينفى شائعة الإخوان عن المصالحة

كتب محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى صحة الإدعاءات المغلوطة التى تحاول أن تُروج لها جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن قيام عناصرها السجناء بتمرير رسائل لمؤسسات الدولة بدعوى المصالحة.