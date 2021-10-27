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مصدر أمنى ينفى شائعة الإخوان عن المصالحة

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 02:51 ص
مصدر أمنى ينفى شائعة الإخوان عن المصالحة الإخوان - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نفى مصدر أمنى صحة الإدعاءات المغلوطة التى تحاول أن تُروج لها جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن قيام عناصرها السجناء بتمرير رسائل لمؤسسات الدولة بدعوى المصالحة.

مصالحة

جماعة ارهابية

جماعة الاخوان الارهابية

ارهاب الاخوان

الداخلية

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