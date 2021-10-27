مصدر أمنى ينفى شائعة الإخوان عن المصالحة

نفى مصدر أمنى صحة الإدعاءات المغلوطة التى تحاول أن تُروج لها جماعة الإخوان الإرهابية، بشأن قيام عناصرها السجناء بتمرير رسائل لمؤسسات الدولة بدعوى المصالحة.
مصدر أمنى ينفى شائعة الإخوان عن المصالحةالأربعاء، 27 أكتوبر 2021 02:51 ص
الإخوان - أرشيفية
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