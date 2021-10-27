اليوم السابع
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مستشار الرئيس لشئون الصحة: تطعيم الطلبة من سن 13 سنة وحتى 18 عاما بلقاح فايزر

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 05:40 م
مستشار الرئيس لشئون الصحة: تطعيم الطلبة من سن 13 سنة وحتى 18 عاما بلقاح فايزر الدكتور عوض تاج الدين خلال المؤتمر
كتبت أمل علام

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن الطلاب من سن 13 سنة وحتى 18 سنة، سيتم إعطائهم لقاح كورونا "فايزر"، لأنه تم اعتماده دوليا اعتمادا كليا، موضحا أنه تم الموافقة على لقاح فايزر للحوامل والمرضعات، وهو يعطى حماية للحامل والمولود لمدة 6 أشهر.

 

وأضاف مخاطبا الأطباء، خلال مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن الــ62  المنعقد حاليا بالقاهرة، أبلغكم تحيات الرئيس السيسى من خلال مكالمة تمت بيننا مساء أمس قائلا: "تحياتى وشكرى واعتزازاى لجميع الأطباء، وخصوصا أطباء الصدر وبصفة خاصة الأطباء الذين عالجوا مرضى كورونا".

 

وأوضح الدكتورعوض تاج الدين، أن جميع أنواع لقاحات كورونا متوافرة فى مصر، وهناك بعض الآثار الجانبية الخفيفة للقاح، ونقوم بتسجيل أى آثار محتملة له، مضيفا أنه حتى الآن لم تحدث مضاعفات خطيرة حتى الآن، واختتم حديثه قائلا: "أخذت اللقاح الصينى، وأخذت لقاح فايزر، ولم يحدث لى أى مضاعفات".

 

 

ويذكر أن المؤتمر حضره أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، وبمشاركة الاطباء من مختلف الجامعات المصرية، ومستشفيات الصدر.


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لقاح فايزر

لقاح فيروس كورونا

تناول لقاح كورونا

لقاح فيروس كورونا للطلبة

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