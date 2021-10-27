اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 10:57 م
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ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن ممارسة الرياضة؟

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 08:42 م
ماذا يحدث لجسمك إذا توقفت عن ممارسة الرياضة؟ حافظ على صحة جسمك مع ممارسة الرياضة بانتظام
كتبت مروة هريدى

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نعلم جميعًا الفوائد الصحية لممارسة التمارين الرياضية بانتظام، حيث تساعد في الحفاظ على لياقتك البدنية وأداء وظائف الجسم، ويوصى بأن يمارس كل فرد سليم من 45-50 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدة بانتظام، ولكن ما الذي يحدث في الواقع عندما لا نمارس الرياضة بانتظام، أو الامتناع عنها لفترة طويلة، هذا ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".

 

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فيما يلى.. أضرار عدم ممارسة الرياضة أو أى نشاط بدني:

تصبح عُرضة لأمراض القلب

ترتبط تمارين الأيروبيك والقلب التي يتم إجراؤها بانتظام بمعدل ضربات قلب جيد وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك ، إذا كنت لا تمارس الرياضة أو تقضي وقتًا طويلاً دون أي شكل من أشكال النشاط البدني، فستبدأ في الشعور بضعف أداء قلبك وسيؤثر على مهامك اليومية، حيث يمكن أن يتشتت معدل ضربات القلب وقد تواجه ضيقًا في التنفس وستكون عرضة لمشاكل وزيادة مستويات الكوليسترول أيضًا.

مشاكل فى القلب
مشاكل فى القلب

 

تضعف عضلاتك
 

من أهم الأدوار التي تؤديها التمارين الرياضية الحفاظ على خلايا العضلات في حالة جيدة وتقويتها، عندما لا تمارس الرياضة أو تقوم بأى نشاط بدنى، يمكن أن تضعف عضلاتك ثم تفقد الجزء الأكبر من عضلاتك اللازمة للتنفس وتلك التي تسهل الحركة.

ضعف العضلات
ضعف العضلات

 

قلة النوم
 

التمرين له صلة مهمة بالنوم الجيد، فعندما تتمرن بطريقة مكثفة يمكنك الاستمتاع بنوم جيد وتستيقظ وأنت تشعر بالنشاط، وعندما لا تقوم بأى نشاط بدنى أو شد عضلاتك قد يتسبب ذلك فى عدم حصولك على قسط جيد من النوم.

قلة النوم
قلة النوم

 

عدم القدرة على التحمل
 

التمرين يبني القدرة على التحمل، وعندما لا تمارس الرياضة، تصبح أضعف نسبيًا في وقت قصير جدًا وليست لديك القدرة على تحمل أبسط الأشياء، لذلك عليك أن تتذكر دائمًا أن القدرة على التحمل تعتبر مقياسًا رئيسيًا لتحديد مدى صحتك ومدى ملاءمتك لعمرك.

ممارسة الرياضة بانتظام مهمة لجسم صحى
ممارسة الرياضة بانتظام مهمة لجسم صحى

 

تتعطل مستويات السكر في الدم
 

يُعد مرض السكري من النوع 2 عامل خطر كبير وهو شائع جدًا حول العالم، ولعل أحد التغييرات التي يمكن أن تعطل أداء السكر في الدم هو قلة النشاط البدني، نظرًا لأن التمرين يلعب دورًا رئيسيًا في تحديد كيفية معالجة جسمك للكربوهيدرات، لذلك فإن عدم ممارسة أى نشاط بدنى يمكن أن يسرع من ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويزيد من مستويات الالتهاب ويجعلك عرضة للإصابة بالسمنة.

عدم ممارسة الرياضة يؤثر على أداء السكرى فى الدم
عدم ممارسة الرياضة يؤثر على أداء السكرى فى الدم

 


فوائد ممارسة الرياضة بانتظام

اهمية النشاط البدنى

السمنة

داء السكرى من النوع 2

امراض القلب

قلة النوم

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