ضبط موظف بمحليات الغربية لتمكينه شخصا من البناء على الزراعات

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية، لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى، والتواطؤ مع أحد الأشخاص، وتمكينه من استخراج رخصة بناء، باسم والدته، على قطعة أرض زراعية، خارج الحيز العمرانى بالمخالفة القانون، وإثبات بالمعاينة أن قطعة الأرض محل الواقعة تقع داخل الحيز العمرانى، خلافاً للحقيقة على الرغم من أنها أرض زراعية، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، والتربح من أعمال الوظيفة، وتربيح الغير، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.