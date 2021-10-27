اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 01:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شراكة من أجل التنمية.. رسائل الرئيس السيسى بقمة مصر - رومانيا.. إنفوجراف

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:43 م
شراكة من أجل التنمية.. رسائل الرئيس السيسى بقمة مصر - رومانيا.. إنفوجراف رسائل الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع نظيره الروماني اليوم، الأربعاء، العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين وكذا العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات ذات الأهمية والأولوية لكلا البلدين، وبصفة خاصة مجالات الطاقة والاستثمار والسياحة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مع نظيره الروماني بقصر الاتحادية: "اتفقنا على أهمية العمل على عقد الجولة الرابعة للجنة المشتركة لتطوير مجمل أوجه التعاون الاقتصادي والفني على المستوى الثنائى وبما ينعكس بشكل إيجابي وبصورة عملية على زيادة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.

وفي هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى:

رسائل الرئيس في رومانيا
رسائل الرئيس في رومانيا
 

نحرص على تطوير العلاقات الثنائية مع رومانيا على كل الأصعدة

اتفقت مع الرئيس الرومانى على عقد دورة جديدة للجنة تطوير علاقات البلدين

أكدنا أهمية التعاون والتنسيق فى جميع الأطر بالمحافل الدولية

بحثنا الملف الليبى وأكدنا دعمنا للحل السياسى وفق الاتفاقيات الأممية

اتفقنا على توحيد الجهود لمواجهة الهجرة غير الشرعية عبر تسوية النزاعات وتقاسم الأعباء

بحثنا جهود مكافحة الإرهاب ومجابهة الكيانات التى توفر ملاذات آمنة للمتطرفين

أُعرب عن اعتزازى بالعلاقات التاريخية ونحن نحتفل بالذكرى 115 لتأسيسها

نقدر الدور الرومانى المتوازن والبناء فى منطقة البلقان أو فى الاتحاد الأوروبى

 


الرئيس السيسى

الرئيس الرئيس السيسى في رومانيا

رومانيا

القمة المصرية الرومانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يشيد بالدور الرومانى فى منطقة البلقان

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:05 م

الرئيس السيسي: علاقات سياسية متميزة تجمع بين مصر ورومانيا

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:00 م

الرئيس السيسي يعرب عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 11:49 ص

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس بقصر الاتحادية

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 11:18 ص

مباحثات مصرية - رومانية بقصر الاتحادية اليوم بين الرئيسين السيسى ويوهانيس

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 10:00 ص

مصر واحة للأمن والسلام.. قانونيون وأمنيون ونواب من تنسيقية الأحزاب يشيدون بقرار الرئيس السيسى وقف مد حالة الطوارئ.. ويؤكدون: انتصار لثورة 30 يونيو والجمهورية الجديدة.. ويعطى ثقة كبيرة للمستثمرين الأجانب

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:06 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الصحافة الدولية تحتفى بإعلان الرئيس السيسى إلغاء الطوارئ.. وفاة 4 أطفال فى غرق قارب مهاجرين باليونان.. علماء يبحثون استخدام "سم العقارب" لمواجهة كورونا

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة