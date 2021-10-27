اليوم السابع
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حلم تاجر مخدرات تكوين ثروة ينتهى بالسقوط فى قبضة الشرطة بأوسيم

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 06:00 ص
حلم تاجر مخدرات تكوين ثروة ينتهى بالسقوط فى قبضة الشرطة بأوسيم قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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طمعا في تحقيق ثروة طائلة، لجأ عاطل إلى تجارة المواد المخدرة، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة كانوا له بالمرصاد، وتمكنوا من الإيقاع به قبل ترويجه كمية من مخدر الحشيش في أوسيم، واعترف المتهم بالاتجار بها وترويجها بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تم القبض على المتهم بعد أن كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، تورط أحد الأشخاص "عاطل" سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز وكرا لممارسة نشاطه في ترويج الممنوعات بين عملائه.

عقب رصد تحركات المتهم، تم تقنين الإجراءات اللازمة لضبطه، وتمكن رجال المباحث من الإيقاع به، والقبض عليه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر معدة للبيع، ومبلغ مالي، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


تجارة المخدرات

عقوبة المخدرات

مركز اوسيم

مديرية امن الجيزة

اخبار الحوادث

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